Україна - понад усе: 35-й день повномасштабного вторгнення росії

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24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом тридцяти чотирьох діб. «ТелеграфЪ» оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

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Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.11 На Полтавщині дівчинка у супроводі батька-поліцейського виконала доручення своїх однолітків: передала воїнам Збройних Сил України дитячі малюнки з побажаннями якнайшвидшої перемоги над ворогом та миру в усьому світі.



00.31 У районі Ізюму ЗСУ збили один винищувач-бомбардувальник та один БПЛА окупантів.