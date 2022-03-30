Ferrexpo передала понад 70 автомобілів для гуманітарних потреб армії та тероборони

Потреба транспортних засобів - наразі одна із ключових
Підприємства групи Ferrexpo (Полтавський, Єристівський та Біланівський ГЗК) передали автомобілі для гуманітарних потреб Збройних Сил України (ЗСУ) та територіальної оборони України (ТрО). Усього Ferrexpo передала понад 70 автомобілів різного класу на загальну суму понад 3,5 млн. долларів США.
Окрім передачі зазначеної вище партії автомобілів, як повідомлялося раніше, Рада Директорів Ferrexpo узгодила додаткове фінансування на забезпечення гуманітарних потреб країни у розмірі $7,5 мільйонів. Компанія продовжує стежити за поточною ситуацією в Україні та оперативно надавати допомогу тим, хто її найбільше потребує.