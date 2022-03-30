Ferrexpo передала понад 70 автомобілів для гуманітарних потреб армії та тероборони

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Підприємства групи Ferrexpo (Полтавський, Єристівський та Біланівський ГЗК) передали автомобілі для гуманітарних потреб Збройних Сил України (ЗСУ) та територіальної оборони України (ТрО). Усього Ferrexpo передала понад 70 автомобілів різного класу на загальну суму понад 3,5 млн. долларів США.

- Захисники нашої країни потребують підтримки, і ми як соціально відповідальна Компанія та громадяни своєї країни не можемо стояти осторонь. Потреба транспортних засобів - наразі одна із ключових. Відповідно до норм чинного законодавства в умовах воєнного стану ми оперативно зреагували та організували передачу наявних у нас автомобілів різного класу, - повідомив Керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрій Химич.

Окрім передачі зазначеної вище партії автомобілів, як повідомлялося раніше, Рада Директорів Ferrexpo узгодила додаткове фінансування на забезпечення гуманітарних потреб країни у розмірі $7,5 мільйонів. Компанія продовжує стежити за поточною ситуацією в Україні та оперативно надавати допомогу тим, хто її найбільше потребує.