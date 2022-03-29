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Кременчук, Бізнес/Робота, Путін проти українського народу

Ferrexpo забезпечила рятувальників супутниковими телефонами та спецобладнанням

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 174

 

Це торкнулося профільних служб у населених пунктах, які безпосередньо постраждали від вторгнення

Ferrexpo продовжує надавати допомогу через свій Гуманітарний фонд постраждалим внаслідок агресії РФ проти України, затверджуючи окремі проекти різного масштабу та складності. Зокрема, компанія забезпечила пожежні служби у населених пунктах, які безпосередньо постраждали від вторгнення, радіоприймачами, супутниковими телефонами та захисним обладнанням для пошуково-рятувальних робіт. Про це йдеться у повідомленні Ferrexpo.

Компанія надає допомогу через Фонд, що включає реалізацію окремих проектів на суму від $10 тис. до більше $1 млн. Проекти стосуються потреб як місцевих громад, так і таких, що знаходяться за межами регіону роботи компанії.

Серед останніх дій Ferrexpo в рамках надання допомоги місцевим громадам та біженцям:

  • Облаштування тимчасового житла для переміщених осіб – надання розкладних ліжок, ковдр, встановлення освітлення та придбання акумуляторів для заряджання телефонів, а також комп'ютерного обладнання для місцевих органів влади, які координують надання допомоги біженцям. На сьогодні компанія допомогла надати житло та допомогу більш ніж 1400 біженцям.
  • Забезпечення пожежної служби радіоприймачами, супутниковими телефонами та захисним обладнанням для пошуково-рятувальних робіт у населених пунктах, які безпосередньо постраждали від вторгнення.
  • Придбання акумуляторів для автотранспорту та заряджання мобільних телефонів для громадських організацій, які надають відповідну допомогу.
  • Постачання медпрепаратів для місцевих лікарень від міжнародних постачальників.

Крім того, значна допомога надійшла і від ділових партнерів Ferrexpo, включаючи постачальників, клієнтів та підрядників. Декілька з них надали безпосередню допомогу Україні, при цьому один клієнт виділив кошти для прямої допомоги проектам у Горішніх Плавнях. Тоді як інші партнери забезпечують фінансову допомогу, проживання, відвантаження продуктів харчування, медикаментів та підтримку інших проектів у всій Україні.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo благодійність війна
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