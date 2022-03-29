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Надзвичайні новини, Україна, Світ

Голова Балаклії Іван Столбовий зрадив Україну та пішов на співпрацю з окупантами

Сьогодні, 16:56 Переглядів: 317

 

Мер публічно заявив про це жителям громади

Голова Балаклійської територіальної громади (Харківщина) Іван Столбовий зрадив Україну та пішов на співпрацю з окупантами, про що публічно заявив жителям громади. Таку інформацію надав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов:

Він зрадив інтереси країни, зрадив українських захисників та односельчан. Іван Столбовий зараз збирається працювати з тими, хто вбиває наших людей та руйнує наші міста.

Верховна Рада України посилила кримінальну відповідальність за державну зраду, тож на голову Балаклійської громади чекає 15-річне ув‘язнення до довічного позбавлення волі.

Таке покарання буде для кожного, хто сяде за стіл переговорів з російськими окупантами! - написав Синєгубов у фейсбуці.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна мер зрада Харків
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