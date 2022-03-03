За диверсії та зраду Батьківщині в Україні призначатимуть довічне ув’язнення

Пропонують заборонити будь-яку амністію до диверсантів та зрадників
Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №7116 «Ні кроку назад!», який пропонує у статтях 111 та 113 КК України передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану. Про це йдеться на сторінці у фейсбуці політичної партії «Слуга Народу».
Так, присуджуватимуть максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавленням волі, з обов’язковою конфіскацією всього майна. Також пропонується заборонити будь-яку амністію до осіб, які скоїли державну зраду та диверсію.
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