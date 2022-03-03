За диверсії та зраду Батьківщині в Україні призначатимуть довічне ув’язнення

Сьогодні, 14:37 Переглядів: 348

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №7116 «Ні кроку назад!», який пропонує у статтях 111 та 113 КК України передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану. Про це йдеться на сторінці у фейсбуці політичної партії «Слуга Народу».

- Жодної амністії за диверсії та зраду Батьківщині. Максимальна міра покарання – довічне ув’язнення, – написав народний депутат Максим Бужанський.

Так, присуджуватимуть максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавленням волі, з обов’язковою конфіскацією всього майна. Також пропонується заборонити будь-яку амністію до осіб, які скоїли державну зраду та диверсію.