Що відомо про другий раунд українсько-російських переговорів

Сьогодні, 14:49 Переглядів: 1 993

Блок «російських пропозицій» на переговорах з Україною містить три блоки

3 березня у Брестській області відбудуться українсько-російські переговори. Вони очікуються о 14.00. за інформацією видання Новини.live, росія під час другого раунду готова обговорювати питання гарантій безпеки. Блок «російських пропозицій» на переговорах з Україною містить: військово-технічну,

гуманітарно-міжнародну,

політичну частини. За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, росія під час другого раунду переговорів готова обговорювати питання гарантій безпеки як України, так і всієї Європи. Але мирні домовленості РФ і України обов'язково повинні включати пункт про знищення озброєнь, які загрожують Москві. «Вимоги росії мінімальні», – стверджує Лавров.

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