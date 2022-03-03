Що відомо про другий раунд українсько-російських переговорів

Блок «російських пропозицій» на переговорах з Україною містить три блоки
3 березня у Брестській області відбудуться українсько-російські переговори. Вони очікуються о 14.00. за інформацією видання Новини.live, росія під час другого раунду готова обговорювати питання гарантій безпеки.
Блок «російських пропозицій» на переговорах з Україною містить:
За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, росія під час другого раунду переговорів готова обговорювати питання гарантій безпеки як України, так і всієї Європи. Але мирні домовленості РФ і України обов'язково повинні включати пункт про знищення озброєнь, які загрожують Москві.
«Вимоги росії мінімальні», – стверджує Лавров.
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