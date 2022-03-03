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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

«Укрзалізниця» надала ЗСУ вагони-рефрижератори для вивезення загиблих росіян

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 242

 

Поїзди з тілами рухатимуться на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів

«Укрзалізниця» надала Збройним Силам України вагони-рефрижератори для вивезення загиблих російських окупантів. Перед «Укрзалізницею» поставили завдання направити 20 вагонів для вивезення 200-х російської армії зі станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя.

Вантажопідйомність одного вагона-рефрижератора – 50 тонн, тобто можна вивезти 10 тис. убитих солдатів російської окупаційної армії. Наразі вагони вже знаходяться на станціях в очікуванні повного навантаження.

Також «Укрзалізниця» розробляє регламент руху таких поїздів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів.

Ці вагони будуть задіяні виключно для перевезення вбитих окупантів російської армії. Українські солдати, які загинули, евакуйовуються силами ЗСУ, без застосування рухомого складу УЗ.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Укрзалізниця тіло поїзд російські загарбники
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