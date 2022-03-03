Як українські патріоти зупинили ворога на межі Полтавщини – знищені танки та захоплена техніка

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 2 776

За словами Олега Лєдніка, він отримав цю інформацію та фото знищеної російської техніки від начальника Полтавської ОВА та від людей, які безпосередньо приймали участь у цьому бої.

- Патріотично налаштовані громадяни разом з військовими спрацювали на відмінно. Там ветерани «афганці» допомогли. Вони згадали свої навички, набуті на тій війні, та застосували їх у бою з російськими окупантами. Знайшли «Муху» (ред. – гранатомет), та підбили першій танк у колоні, потім останній, чим заблокували колону. Після того, як наші почали стріляти, ворог покинув техніку і почав розбігатися, а наші їх наздоганяли. З нашої сторони втрат немає, - пояснив Олег Лєднік.

За словами начальника Кременчуцької РВА, кілька десятків одиниць танків, БТРів та автомобілі у цілком справному стані передані українським військовим. На ній лише зафарбували «рашистську» символіку. Цей бій відбувся біля села Московський Бобрик Сумської області - на межі з Полтавщиною. Символічна назва села – москалі бігали від наших захисників, як «бобрики». Отже, на Полтавську землю ворог не пройшов!

Про знищення російської колони бойової техніки на північній межі області раніше повідомляв начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Телегам-каналі.