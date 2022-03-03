Мер закликав кременчужан допомагати переселенцям

- В наше з вами місто прибувають люди із Харкова та Харківської області. Прошу всіх допомагати хто чим може. Вже більше 20 комунальних закладів Кременчука приймають родини переселенців.

Безцінною є участь кожного кременчужанина, який приносить продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти, - наголосив він.