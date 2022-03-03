Мер закликав кременчужан допомагати переселенцям

Також він просить без потреби не пересуватися містом, не порушувати комендантську годині і з розуміннням ставитися до запроваджених обмежень
Міський голова Кременчука Віталій Малецький закликав мешканців міста не залишатися байдужими та допомагати людям, які були вимушені залишити свої домівки.
Також Малецький попросив кременчужан без потреби не пересуватися містом, не порушувати комендантську годині і з розуміннням ставитися до запроваджених обмежень.
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