Прем'єр-міністр оцінив збитки України від вторгнення Росії в $1 трлн та падіння економіки на 35%

Скорочення української економіки за підсумками місяця повномасштабної війни оцінюється у 35% і вище, а загальні збитки з урахуванням майбутніх періодів сягають трильйона доларів
Він зазначив, що бойові дії ведуться у 10 областях, де розташовані підприємства, що дають приблизно 50% ВВП України.
Шмигаль підкреслив, що подальший розвиток української економіки буде залежати від того, наскільки швидко відновить роботу бізнес і що відбуватиметься в експортних галузях, де триває переорієнтація з морських поставок на залізничні через Східну Європу.
При цьому втрати України від повномасштабної воєнної агресії Росії з урахуванням як вже завданих інфраструктурі та економіці руйнувань, так і майбутніх втрат у наступні роки перевищують $1 трлн.
Він пояснив, що ця сума складається з трьох частин:
прямі інфраструктурні збитки (зруйновані мости, дороги, житло, будівлі); падіння ВВП у розрахунку на місяці, коли тривають бойові дії;
втрати, отримані внаслідок зменшення ВВП у перспективі відносно довоєнних планів.
Варто зазначити, що раніше МВФ також попередньо оцінив падіння економіки України на фоні війни у 35%.