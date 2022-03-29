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Прем'єр-міністр оцінив збитки України від вторгнення Росії в $1 трлн та падіння економіки на 35%

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 95

 

Про це Деніс Шмигаль повідомив в інтерв'ю агенції Інтерфакс-Україна

Скорочення української економіки за підсумками місяця повномасштабної війни оцінюється у 35% і вище, а загальні збитки з урахуванням майбутніх періодів сягають трильйона доларів

- Ми бачимо, що зараз, коли відбуваються воєнні дії плюс не минув перший шок від початку війни, за нашими оцінками, це коливання 35% і трохи вище, – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що бойові дії ведуться у 10 областях, де розташовані підприємства, що дають приблизно 50% ВВП України.

Шмигаль підкреслив, що подальший розвиток української економіки буде залежати від того, наскільки швидко відновить роботу бізнес і що відбуватиметься в експортних галузях, де триває переорієнтація з морських поставок на залізничні через Східну Європу.

При цьому втрати України від повномасштабної воєнної агресії Росії з урахуванням як вже завданих інфраструктурі та економіці руйнувань, так і майбутніх втрат у наступні роки перевищують $1 трлн.

Він пояснив, що ця сума складається з трьох частин:

прямі інфраструктурні збитки (зруйновані мости, дороги, житло, будівлі); падіння ВВП у розрахунку на місяці, коли тривають бойові дії;

втрати, отримані внаслідок зменшення ВВП у перспективі відносно довоєнних планів.

Варто зазначити, що раніше МВФ також попередньо оцінив падіння економіки України на фоні війни у 35%.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна падіння збитки Кабмін Шмигаль
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