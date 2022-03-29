Не форс-мажор: чому під час дії воєнного стану треба платити за оренду приміщень?

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 484

Адвокат роз’яснив, що форс-мажор в умовах Кременчука не завжди звільняє від виконання зобов’язань

На ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації відомий адвокат Сергій Потреба розповів чому суб’єктам підприємницької діяльності не варто посилатись на форс-мажорні обставини через дію воєнного стану. Адже дехто вважає воєнний стан достатньою підставою для відмови вносити орендну плату та виконувати інші зобов’язання по укладеним договорам.

За його словами Торгово-промислова палата 28 лютого надіслала листа, яким підтвердила форс-мажорні обставини в Україні.

- Але ці форс-мажорні обставини можуть звільняти тільки від відповідальності від невиконання договірних зобов’язань. І то, лише тоді, коли суб’єкт підприємницької діяльності доведе, що ці форс-мажорні обставини унеможливлюють виконання ним договірних зобов’язань. Зокрема – сплачувати орендні платежі, - пояснив Сергій Потреба.

За приклад він навів роботу приватних аптек, у яких під час війни непоганий дохід та до яких величезні черги.

- Орендар отримує прибутки, тож може платити орендну плату за приміщення, яке займає його аптека, - роз’яснив адвокат.

Він додав, що за таких умов, навіть під час воєнного часу і з визнаними Торгово-промисловою палатою форс-мажорними обставинами, суб’єкт підприємницької діяльності не звільняється від виконання договірних зобов’язань щодо сплати оренди та з нього може бути стягнута не лише заборгованість, а й пеня, штрафи тощо.