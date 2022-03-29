Не форс-мажор: чому під час дії воєнного стану треба платити за оренду приміщень?

На ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації відомий адвокат Сергій Потреба розповів чому суб’єктам підприємницької діяльності не варто посилатись на форс-мажорні обставини через дію воєнного стану. Адже дехто вважає воєнний стан достатньою підставою для відмови вносити орендну плату та виконувати інші зобов’язання по укладеним договорам.
За його словами Торгово-промислова палата 28 лютого надіслала листа, яким підтвердила форс-мажорні обставини в Україні.
За приклад він навів роботу приватних аптек, у яких під час війни непоганий дохід та до яких величезні черги.
Він додав, що за таких умов, навіть під час воєнного часу і з визнаними Торгово-промисловою палатою форс-мажорними обставинами, суб’єкт підприємницької діяльності не звільняється від виконання договірних зобов’язань щодо сплати оренди та з нього може бути стягнута не лише заборгованість, а й пеня, штрафи тощо.