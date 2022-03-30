Розвідка оприлюднила дані та фото офіцерів ГРУ росії, які скоюють воєнні злочини в Україні

Список рашистських окупантів-диверсантів оприлюднено з приписом: «Кожен українець повинен знати їхні імена!»
Головне управління розвідки Міноборони України здобуло список військовослужбовців 1327-го центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ міноборони росії, що скоюють воєнні злочини проти народу України. Інформацію про це ГУР Міноборони України оприлюднила на своїй сторінці у Фейсбуці.
Переглянути список рашистських «недорозвідників» - диверсантів та воєнних злочинців у PDF-форматі можна ТУТ. У списку зазначені П.І.Б., фото кожного окупанта, скан-копії їх водійських посвідчень, підрозділ, посада, військове звання…