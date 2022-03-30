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Розвідка оприлюднила дані та фото офіцерів ГРУ росії, які скоюють воєнні злочини в Україні

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 7

 

Список рашистських окупантів-диверсантів оприлюднено з приписом: «Кожен українець повинен знати їхні імена!»

Головне управління розвідки Міноборони України здобуло список військовослужбовців 1327-го центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ міноборони росії, що скоюють воєнні злочини проти народу України. Інформацію про це ГУР Міноборони України оприлюднила на своїй сторінці у Фейсбуці.

- Недорозвідники, ми все знаємо про вас! Гарантуємо, що ніякий «центр» вас не підготує до гніву, який на вас чекає не тільки від нашого підрозділу, а й від усього народу України!, - попереджають рашистів українські розвідники. 

Переглянути список рашистських «недорозвідників» - диверсантів та воєнних злочинців у PDF-форматі можна ТУТ. У списку зазначені П.І.Б., фото кожного окупанта, скан-копії їх водійських посвідчень, підрозділ, посада, військове звання…


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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти розвідка диверсанти Міністерство оборони
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