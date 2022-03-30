Іуда: в Ізюмі депутат ОПЗЖ завів у місто окупантів

Сьогодні, 14:50 Переглядів: 692

Депутат Ізюмської міської ради від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Анатолій Фомічевський завів в місто Ізюм Харківської області російських загарбників. Про це у фейсбуці заявив начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник:

У суботу, 26 березня 2022 р., почали поступати дані про те, що в Ізюм почали заходити російські окупанти. Як виявилося, вони не просто зайшли в місто, а їх провів і показав їм незахищенну дорогу до Ізюма державний зрадник - Анатолій Фомичевський.

Саме тому рашисти змогли непомітно зайти в місто, але ЗСУ не здаються і продовжують запеклі бої за Ізюм.

Якби російським окупантам не показали шлях в місто, вони б ніколи не змогли туди потрапити, а тепер через них Ізюм повністю заблокований і доступу для доставки гуманітарної допомоги туди немає. Єдиною надією на спасіння для близько 20 тисяч ізюмчан, які залишилися в блокадному місті, залишається тільки наша армія! - написав Стрельник.