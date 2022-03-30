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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Ворог стягує та перекидає війська на Схід з метою оточити українські сили опору на Донбасі

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 338

 

Про це говорять воєнні експерти та свідчить оперативна інформація Генштабу ЗСУ

Росіяни вирішили перекинути зусилля на Схід, бо там відпрацьоване постачання та забезпечення їхніх військ з Ростовської області. Ці канали постачання українські ЗСУ переважно не дістають.

- Намагання добити Маріуполь та оточити зону ООС буде їхнім головним завданням. І нам там буде не так весело, як було досі. І буде вкрай важко насправді. І ще невідомо, чим скінчиться. Чий буде успіх - велике питання. 50 на 50, - заявив радник голови Офіса президента Олексій Арестович.

Російські окупанти продовжують прориватися на Донбас із півночі - з території Харківської області. Близько місяця їм це не вдавалося, тому в напрямку Ізюма стягуються додаткові війська. За оперативною інформацією Генштаба ЗСУ ворог «здійснює перегрупування та зосереджує зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні. Нарощує систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках».

У Генштабі відзначають, що «на Ізюмському напрямку ворог нарощує зусилля за рахунок переміщення окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії з інших напрямків», а «на Донецькому напрямку противник активізував вогневий вплив та штурмові дії… основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь».

Ізюм фактично знаходиться в облозі, як і Маріуполь. Російські війська жодного разу не погодили «зелений коридор» для евакуації його жителів. Люди з початку війни не можуть покинути місто, у них немає світла, води, газу, продуктів та ліків. За повідомленнями місцевих, у цьому маленькому «Маріуполі» людей ховають прямо на вулицях. Мер Ізюма каже, що знищено 80% будівель міста.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що росія перекинула на війну в Україну близько двох тисяч своїх військових із окупованих регіонів Грузії

За його даними, з самопроголошеної Південної Осетії Росія забрала на війну проти України три батальйонні тактичні групи, з самопроголошеної Абхазії – дві.

- З метою комплектування Збройних сил Російської Федерації з окупованих територій Грузії на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу Росії. Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб, – йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ.

В українському оборонному відомстві зазначають, що в окупаційної армії рф гостра нестача кадрів. Останні боєспособні війська вони стягують з усіх далеких куточків – з Далекого Сходу, Забайкалля, Сирії, Кавказу тощо. Військове командування ворога продовжує направляти військовослужбовців з військових частин забезпечення та навчальних закладів.

За інформацією Генштабу ЗСУ, спроби російського керівництва залучити на війну російських «добровольців» не вдалися. Зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих «добровольців».

- Особовий склад противника деморалізований та має низьку мотивацію до участі у бойових діях на території України, - відмічають у Генштабі.

Тому для доукомплектування окупаційних військ з 1 квітня росія починає приховану мобілізацію разом із призовом на строкову військову службу, в тому числі на окупованій частині українського Донбасу.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Генштаб ЗСУ Донбас ООС
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