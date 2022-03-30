Ворог стягує та перекидає війська на Схід з метою оточити українські сили опору на Донбасі

Росіяни вирішили перекинути зусилля на Схід, бо там відпрацьоване постачання та забезпечення їхніх військ з Ростовської області. Ці канали постачання українські ЗСУ переважно не дістають.
Російські окупанти продовжують прориватися на Донбас із півночі - з території Харківської області. Близько місяця їм це не вдавалося, тому в напрямку Ізюма стягуються додаткові війська. За оперативною інформацією Генштаба ЗСУ ворог «здійснює перегрупування та зосереджує зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні. Нарощує систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках».
У Генштабі відзначають, що «на Ізюмському напрямку ворог нарощує зусилля за рахунок переміщення окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії з інших напрямків», а «на Донецькому напрямку противник активізував вогневий вплив та штурмові дії… основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь».
Ізюм фактично знаходиться в облозі, як і Маріуполь. Російські війська жодного разу не погодили «зелений коридор» для евакуації його жителів. Люди з початку війни не можуть покинути місто, у них немає світла, води, газу, продуктів та ліків. За повідомленнями місцевих, у цьому маленькому «Маріуполі» людей ховають прямо на вулицях. Мер Ізюма каже, що знищено 80% будівель міста.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що росія перекинула на війну в Україну близько двох тисяч своїх військових із окупованих регіонів Грузії
За його даними, з самопроголошеної Південної Осетії Росія забрала на війну проти України три батальйонні тактичні групи, з самопроголошеної Абхазії – дві.
В українському оборонному відомстві зазначають, що в окупаційної армії рф гостра нестача кадрів. Останні боєспособні війська вони стягують з усіх далеких куточків – з Далекого Сходу, Забайкалля, Сирії, Кавказу тощо. Військове командування ворога продовжує направляти військовослужбовців з військових частин забезпечення та навчальних закладів.
За інформацією Генштабу ЗСУ, спроби російського керівництва залучити на війну російських «добровольців» не вдалися. Зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих «добровольців».
Тому для доукомплектування окупаційних військ з 1 квітня росія починає приховану мобілізацію разом із призовом на строкову військову службу, в тому числі на окупованій частині українського Донбасу.