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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Кременчуцький ЦНАП надає послуги та оформлює допомогу вимушеним переселенцям

Сьогодні, 15:37 Переглядів: 103

 

Про це повідомляє пресслужба міськвиконкому

Від сьогодні, 30 березня, громадяни України, іноземці або особи без громадянства, які через активні бойові дії були змушені покинути своє постійне місце проживання і нині фактично перебувають на території нашого міста чи району можуть через Кременчуцький ЦНАП:

  • стати на облік та отримати довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
  • оформити щомісячну соціальну допомогу на проживання.

Важливо: щоб отримувати виплати від держави необхідно стати на облік. Особи від 14 років звертаються особисто або через уповноваженого представника.

Батьки вправі подати документи від імені своїх неповнолітніх дітей.

Від імені дитини до 14 років, яка прибула без супроводу батьків/опікунів, заяву подає родич (бабуся, дідусь, прабабуся, прадідусь, повнолітні брат чи сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає дитина.
Допомога надається особам, які перемістилися з 24 лютого 2022 року з регіонів України, де ведуться бойові дії, а це: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська Харківська Херсонська Чернігівська області та місто Київ.
Допомога виплачуватиметься щомісячно з місяця звернення на період дії воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування у розмірі:
- 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю,
- 2000 гривень на кожну іншу особу.
Допомога на проживання за березень отримають переселенці, які звернуться за нею до 14 квітня. Виплати допомоги доступні через будь-який зручний банк.
Важливо! Приймання відвідувачів у ЦНАПі здійснюється лише за попереднім записом!

Заявнику необхідно брати талони електронної черги окремо на кожну послугу, яку планує замовляти та на кожну особу, яку він буде представляти.
Уточнити перелік необхідних документів та записатися в електронну чергу можна за телефонами: 096-097-15-88, 050-255-15-88

Час роботи ЦНАПу та його відділів:
головний офіс ЦНАП (вул.Гагаріна, 14) - з понеділка по суботу (пн, пт: 8.00-17.00, сб: 8.00-16.00);

Автозаводський відділ ЦНАП (Героїв України, 11-А) - з понеділка по суботу (пн.- пт: 8.00 - 17.00, сб: 8.00-16.00);
Крюківський відділ ЦНАП (вул. Івана Приходька, 90) - з понеділка по п’ятницю (пн, - чт: 8.00-17.00, пт: 8.00-16.00)

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна ЦНАП ВПО допомога допомога на дітей
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