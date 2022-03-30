Відсьогодні початок дії комендантської години на території Кременчука та району знову з 20:00

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 1 487

З 30 березня на території Кременчука та Кременчуцького району час дії комендантської години змінився. Тепер вона триватиме з 20:00 до 06:00. Крім того, на цей час встановлюється режим світломаскування.

Відповідне рішення прийнято начальником Кременчуцької районної військової адміністрації.

У комендантську годину суворо заборонено пересуватися містом! Під час комендантської години вийти з дому можна лише у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття.

Нагадаємо, що вчора час дії комендантської години у Кременчуцькому районі був зменшений і вона починалась з 21.00. Тепер все повернуто назад.



