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Відсьогодні початок дії комендантської години на території Кременчука та району знову з 20:00

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 1 487

 

Час дії комендантської години змінено

З 30 березня на території Кременчука та Кременчуцького району час дії комендантської години змінився. Тепер вона триватиме з 20:00 до 06:00. Крім того, на цей час встановлюється режим світломаскування.

Відповідне рішення прийнято начальником Кременчуцької районної військової адміністрації.

У комендантську годину суворо заборонено пересуватися містом! Під час комендантської години вийти з дому можна лише у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття.

Нагадаємо, що вчора час дії комендантської години у Кременчуцькому районі був зменшений і вона починалась з 21.00. Тепер все повернуто назад.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна Кременчуцький район комендантська година
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