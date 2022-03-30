Де шукати потрібну інформацію під час війни? Список корисних платформ, баз та сервісів

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 228

Доступ до потрібної інформації під час війни може не тільки допомогти, а й врятувати життя

Останні кілька тижнів вся країна перебуває в стані постійного інтенсивного пошуку. Потреби українців під час воєнного стану змінились, кількість запитів стало більше, а актуальність знайденої інформації втрачається дуже швидко. Мабуть, ви часто натрапляєте у стрічці соцмереж на пости про термінову потребу ліків, житла, бронежилетів чи контакти волонтерів із конкретного міста чи області.

Особливість воєнного часу ще й у тому, що чимало цих потреб є надзвичайно терміновими, а швидкий доступ до потрібної інформації, людей та ресурсів — може буквально рятувати життя.

Волонтери, представники бізнесів та міністерства вже створили чимало зручних та важливих інформаційний платформ, з допомогою яких можна оперативно знайти необхідні дані. Збережіть собі ці посилання, аби під рукою завжди було найважливіше.

ТОП 5 корисних посилань для українців в умовах воєнного часу

Медична допомога. Команда One Health, консалтингового агентства з охорони здоров’я, зібрала та оперативно оновлює базу по медичній допомозі для українців. Тут знайдете контакти лікарів, котрі консультують онлайн та по телефону, інформацію щодо наявності інсуліну та інших життєво необхідних ліків у гуманітарних штабах, карту аптек, що працюють, поради та рекомендації для людей з особливими потребами, наприклад, для вагітних.

Психологічна допомога. Онлайн-платформа «Розкажи мені» цілодобово надає українцям безкоштовну психологічну допомогу. Якщо ви відчуваєте тривогу, у вас трапляються панічні атаки чи потребуєте консультації із психотерапевтом чи психіатром – залиште заявку та очікуйте на дзвінок від спеціаліста.

Волонтерські центри по всій країні. В цьому документі зібрані та поповнюються дані та посилання на волонтерські центри по містах України. Шукайте за назвою вашого міста та у випадку потреби зв’язуйтесь з людьми поруч.

Житло. Оперативна інформація про вільне житло, а також свіжі запити про пошук - на сайті Prykhystok. А ось тут безкоштовне житло в Україні та закордоном для внутрішніх переселенців та біженців.

Робота. Наявність оплачуваної роботи критична в першу чергу для внутрішніх переселенців. Радимо почати пошук із телеграм-каналу “Робота під час війни” або з телеграм боту від сервісу rabota.ua – @robotaua_now_bot

Крім зібраних вище посилань, варто зберегти собі один із найповніших ресурсів із корисною інформацією – Dopomoga Info. Сайт узгоджений із Міністерством соціальної політики, досить швидко оновлюється та зручний у користуванні. Тут можна знайти інформацію за такими напрямками:

Гуманітарна допомога (їжа, ліки, волонтерська поміч, працюючі магазини та аптеки тощо)

Рух транспорту та пошук авто, безпечне евакуація та перетин кордону

Медична допомога та консультація лікаря

Психологічна підтримка та допомога дорослим та дітям

Порятунок тварин

Допомога евакуйованим: житло, допомога речами, їжею

Допомога закордноном

Пошук зниклих

Банківські послуги

Робота в Україні та закордоном

Онлайн освіта для дітей, студентів, книги

Юридична допомога та нотаріальні послуги

Вивчення іноземних мов безкоштовно

На головній сторінці сайту ви знайдете список офіційних державних каналів комунікації та новинну стрічку із новими можливостями та оновленнями в сфері соціального захисту у воєнний час.

Якщо ж ви хочете запропонувати свою допомогу тим, хто цього потребує в Україні чи закордоном, радимо моніторити сайт https://potreba.org/ Тут можна відреагувати на запит від інших людей, або ж запропонувати щось своє, розмістивши оголошення.

Поширюйте ці ресурси публічно та надсилайте друзям. Швидкий обмін інформацією дуже важливий в сучасних умовах і наближає нас до перемоги.

Слава Україні!