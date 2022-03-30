«До мурашок»: черкаські музиканти створили пісню-рефлексію про війну в стилі dance house

У пісні поєднуються емоції, які під час війни відчуває кожен українець
Інді-артистка PETROVOCHKA разом із саунд-продюсером TRIXVEL презентують сингл про актуальні події – «Вогонь на сніг». Це трек-рефлексія у стилі dance house. У пісні поєднуються різнопланові емоції — від журби до твердої віри в перемогу — те, що відчуває кожен українець зараз, а також звучать рядки з гімну України.
Трек створили буквально за декілька днів. В електронному синглі органічно інтегровані звуки клавіш та віолончелі. А за обкладинку взяли роботу канадської мисткині Myriam Van Neste, яка створила ілюстрацію в знак підтримки України.
Офіційний реліз треку на всіх стрімінгових майданчиках відбувся 25 березня. Також пісню з емоційним відеорядом можна послухати в соцмережах музикантів та на You Tube.
PETROVOCHKA – сольний проєкт Ані Петровської – артистка і сонграйтерка із Черкас, учасниця шоу «Х-Фактор» (2019), за плечима чотири релізи, ротація на «М2» та «KISS FM». Співпрацює із київським лейблом «Plan». Виступала в якості інтро на сольному концерті гурту Фіолет (2019). Завдяки каверу знялась у кліпі KAZKA – «Плакала».
TRIXVEL – український діджей та саунд-продюсер. Поєднує у своїй творчості елементи мідтемпо, бас-хаусу та експериментальної електронної музики. Співпрацює з лейблами G-Mafia, Isou Records. У 2021 випустив реліз Do You? разом із американським продюсером TroyBoi. Музиканта слухають в 106 країнах світу.
«Вогонь на сніг» в YouTube: