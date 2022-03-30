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«До мурашок»: черкаські музиканти створили пісню-рефлексію про війну в стилі dance house

Сьогодні, 16:51 Переглядів: 158

У пісні поєднуються емоції, які під час війни відчуває кожен українець

Інді-артистка PETROVOCHKA разом із саунд-продюсером TRIXVEL презентують сингл про актуальні події – «Вогонь на сніг». Це трек-рефлексія у стилі dance house. У пісні поєднуються різнопланові емоції — від журби до твердої віри в перемогу — те, що відчуває кожен українець зараз, а також звучать рядки з гімну України.

- Всі ми стали героями повісті, про яку раніше могли читати хіба що в книжках, бачити у фільмах і чути у спогадах дідусів та бабусь… Але ніч на 24 лютого змінила все. Війна досі йде і не озирається ні на що. Ми стали поколінням, яким вже точно буде що розказати внукам. І я переконана, ми розкажемо їм про велику перемогу! Перемогу України над рашизмом, перемогу нового світу над старим, перемогу свободи над кайданами, вільного мислення над товстолобістю. Вірю, що «весна» прийде дуже-дуже скоро!, — коментує PETROVOCHKA

Трек створили буквально за декілька днів. В електронному синглі органічно інтегровані звуки клавіш та віолончелі. А за обкладинку взяли роботу канадської мисткині Myriam Van Neste, яка створила ілюстрацію в знак підтримки України.

- Мене просто «розривала» ідея створити електронно-танцювальний трек з українським вокалом на підтримку України, от  я і написав Petrovochka, знайшов її в одному з телеграм-ком’юніті музикантів. Радий тому результату, який у нас вийшов. Отримали багато позитивних фідбеків, серед найчастіших відгуків «до мурах». Тепер всі чекають пісню вже про перемогу! Українці — це одна велика родина. Це наша суперсила, якій інші країни можуть тільки позаздрити. З нашою силою ми виграли війну ще до її початк, – ділиться думками TRIXVEL.

Офіційний реліз треку на всіх стрімінгових майданчиках відбувся 25 березня. Також пісню з емоційним відеорядом можна послухати в соцмережах музикантів та на You Tube.

PETROVOCHKA – сольний проєкт Ані Петровської – артистка і сонграйтерка із Черкас, учасниця шоу «Х-Фактор» (2019), за плечима чотири релізи, ротація на «М2» та «KISS FM». Співпрацює із київським лейблом «Plan». Виступала в якості інтро на сольному концерті гурту Фіолет (2019). Завдяки каверу знялась у кліпі KAZKA – «Плакала».

TRIXVEL – український діджей та саунд-продюсер. Поєднує у своїй творчості елементи мідтемпо, бас-хаусу та експериментальної електронної музики. Співпрацює з лейблами G-Mafia, Isou Records. У 2021 випустив реліз Do You? разом із американським продюсером TroyBoi. Музиканта слухають в 106 країнах світу.

«Вогонь на сніг» в YouTube:

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна музика російські окупанти
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