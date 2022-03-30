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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині від початку війни поліція знешкодила 9 вибухонебезпечних предметів

Сьогодні, 17:23 Переглядів: 83

 Усі вони ідентифіковані, а залишки стануть речовими доказами воєнних злочинів.

Від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну працівники вибухотехнічної служби поліції Полтавщини знешкодили дев’ять вибухонебезпечних предметів - розповіли у відділі комунікацій поліції Полтавщини. 

За їх даними, було здійснено більше сотні службових виїздів, під час яких перевірено 126 об’єктів.

«Усі розірвані боєприпаси були ідентифіковані, а їх залишки зібрані як речові докази  воєнних злочинів. Решта об'єктів не містили вибухових матеріалів і не мали загрози для населення», - йдеться в повідомленні.  

Правоохоронці нагадують: 

заборонено публікувати в соцмережах інформацію про місце потрапляння ракет чи снаряду, дані щодо роботи протиповітряної оборони – за це передбачено кримінальну відповідальність;

-при виявленні потенційно небезпечних предметів, не підходьте до них близько та не чіпайте (не беріть у руки, не нагрівайте, не стукайте, не штовхайте). Подбайте, щоб ніхто з людей не заходив у потенційно небезпечну зону. Для цього позначте місце знахідки яскравою тканиною, гілкою або стрічкою.  Відразу повідомте про знахідку у 102.

Нагадаємо, з 25 березня на Полтавщині заборонено відвідувати ліси через через вибухонебезпечні пастки. Обмеженні діятиме до кінця воєнного стану. 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: війна поліція Полтавщини
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