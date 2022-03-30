На Полтавщині від початку війни поліція знешкодила 9 вибухонебезпечних предметів

Сьогодні, 17:23 Переглядів: 83

Від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну працівники вибухотехнічної служби поліції Полтавщини знешкодили дев’ять вибухонебезпечних предметів - розповіли у відділі комунікацій поліції Полтавщини.

За їх даними, було здійснено більше сотні службових виїздів, під час яких перевірено 126 об’єктів.

«Усі розірвані боєприпаси були ідентифіковані, а їх залишки зібрані як речові докази воєнних злочинів. Решта об'єктів не містили вибухових матеріалів і не мали загрози для населення», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці нагадують:

заборонено публікувати в соцмережах інформацію про місце потрапляння ракет чи снаряду, дані щодо роботи протиповітряної оборони – за це передбачено кримінальну відповідальність;

-при виявленні потенційно небезпечних предметів, не підходьте до них близько та не чіпайте (не беріть у руки, не нагрівайте, не стукайте, не штовхайте). Подбайте, щоб ніхто з людей не заходив у потенційно небезпечну зону. Для цього позначте місце знахідки яскравою тканиною, гілкою або стрічкою. Відразу повідомте про знахідку у 102.

Нагадаємо, з 25 березня на Полтавщині заборонено відвідувати ліси через через вибухонебезпечні пастки. Обмеженні діятиме до кінця воєнного стану.