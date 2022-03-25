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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині цивільним заборонили відвідувати ліси через вибохонебезпечні пастки

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 300

 

Ходити та їздити до лісу заборонено з 25 березня та до закінчення дії воєнного стану

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- Відсьогодні заборонено цивільному населенню відвідувати ліси. Виняток – транзитний транспорт, військові, правоохоронці, рятувальники, лісівники й інші відповідні служби та установи. Таке рішення ухвалила Рада оборони області, бо ворог, тікаючи, залишає вибухонебезпечні пастки, - сказав Дмитро Лунін.

Відповідно  до прийнятого рішення на території Полтавської області на період воєнного стану заборонено відвідування лісів населенням і в’їзд до лісів (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів.

Виняток зроблений для військовослужбовців ЗСУ, працівників Державної спеціальної служби транспорту, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції, військовослужбовців та працівників СБУ, працівників ДСНС, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, військових адміністрацій, а також працівників державної лісової охорони, державних лісогосподарських підприємств і єгерських служб, користувачів мисливських угідь, які забезпечують лісогосподарську діяльність та транспортних засобів вищезазначених державних органів та організацій.

Такі обмеження прийняті через можливі вибухонебезпечні пастки, що ворог може залишити у лісах.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ліс заборона Полтавщина
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