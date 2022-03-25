Євросоюз створить фонд для розбудови України

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Лідери країн ЄC зобов’язалися допомогти у відновленні території нашої країни після війни

Євросоюз створить фонд для розбудови України. Про це йдеться у 8-му пункті висновків саміту щодо російської військової агресії проти України за підсумками зустрічі 24 березня. Лідери країн ЄC зобов’язалися підтримати Україну, зокрема, допомогти у відновленні її території після війни.

Беручи до уваги руйнування та величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, Європейський Союз зобов’язується надавати підтримку українському уряду в його негайних потребах і, тільки-но російський наступ припиниться, у відбудові демократичної України, — йдеться в документі.

З цією метою Європейська рада погодилася створити Трастовий фонд солідарності в Україні та запросила своїх міжнародних партнерів до участі. Вона закликала розпочати підготовку до формування фонду без зволікань:

Європейська рада закликає своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору фінансування в рамках Трастового фонду солідарності з Україною.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже створили 4 фонди для відбудови нашої країни у найближчому майбутньому, коли переможемо.

*На фото Охтирка