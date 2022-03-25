Євросоюз створить фонд для розбудови України. Про це йдеться у 8-му пункті висновків саміту щодо російської військової агресії проти України за підсумками зустрічі 24 березня. Лідери країн ЄC зобов’язалися підтримати Україну, зокрема, допомогти у відновленні її території після війни.
З цією метою Європейська рада погодилася створити Трастовий фонд солідарності в Україні та запросила своїх міжнародних партнерів до участі. Вона закликала розпочати підготовку до формування фонду без зволікань:
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже створили 4 фонди для відбудови нашої країни у найближчому майбутньому, коли переможемо.
*На фото Охтирка