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«Вони готуються бомбардувати Одесу!» – Президент Зеленський про війну з росією

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 917

Уже створили 4 фонди для відбудови нашої країни у найближчому майбутньому, коли переможемо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія готується бомбардувати Одесу. Він звернувся до росіян та закликав їх виходити на протести, щоб відстоювати не лише мир в Україні, а й власну свободу.

Україна допитує російських солдатів, отримує військові документи, плани, мапи ворога, які кажуть про те, це вторгнення у нашу країну було заздалегідь сплановане. Але українці діють у рамках Женевської конвенції – з полоненими поводяться добре, крім того, наші бомби не падають на мирних людей в росії.

Президент веде перемовини з політичними лідерами та очільниками великих корпорацій щодо допомоги Україні, досягнуто значних успхів у цьому. Є хороші новини: вже створили 4 фонди для відбудови нашої країни у найближчому майбутньому, коли переможемо.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: президент Володимир Зеленський звернення Одеса допомога
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