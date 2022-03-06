В Ірпені рашисти вбили родину, яка намагалася вийти з міста: шокуючі кадри

Сьогодні, 13:47 Переглядів: 1 651

Це не армія, це просто вбивці

Російські війська цілепраямовано б'ють по мирному населенню, яке намагається вийти з Ірпеню. Як написав кореспондент Андрій Дубчак, який став свідком обстрілів, це не армія, це просто вбивці.

Це факт! Це просто задокументований факт! Бо вони все бачать просто з будинків Ірпеня. На моїх очах загинула жінка, хлопець, дівчинка-підліток, чоловік отримав дуже важкі поранення. Напевно, це була родина... - йдеться у дописі на фейсбуці Андрія Дубчака.