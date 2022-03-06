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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Противник не відмовляється від своїх намірів і продовжує наступальну операцію проти України

Сьогодні, 14:11 Переглядів: 749

 

Проте на визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає

Російський противник не відмовляється від своїх намірів та продовжує наступальну операцію проти України. Про це інфорує Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти, незважаючи на втрати в особовому складі та техніці, за підтримки авіації, зосередили основні зусилля на спробі оточення міст Київ, Харків, Чернігів, Миколаїв та на виході до адміністративних кордонів Луганської і Донецької областей, створення сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Не досягнувши мети оволодіти столицею України за перші дні війни, окупанти зосередили основну увагу на активних діях у південних областях, з метою позбавлення України виходу до Чорного та Азовського морів. Загарбники витратили майже всі основні резерви та здійснюють підготовку до відправки додаткових підрозділів зі складу Східного, Центрального та Західного військових округів. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що найбільш боєздатні частини ворога отримали по зубах: у Києві та Харкові противник був зупинений. У Миколаєві відкинутий. Одеса – наш стратегічний резерв. Поповнення сил противника буде все більше ускладнюватись, якість поповнення буде ще гіршою.

Ми перевели економіку країни на військові рейки. Заводи та фабрики продовжують роботу, виконують військове замовлення, ремонтують техніку, перетворюють військові трофеї на зброю. Щоб боротись країна повинна працювати, кожен на своєму місці, - зауважив Олексій Резніков.

На визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає. Тим самим поповнюючі наш «парк» техніки. Ворог згине від своєї ж зброї.

Невдоволення і деморалізація серед окупаційних військ посилюється. До них приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів.

Ворог продовжує нести суттєві втрати. Знищено майже 90 літаків та гелікоптерів. Їх збивають ППО, морська піхота, наші кіборги по всій країні. Кількох ворожих пілотів взяли в полон – це важливі свідки на майбутньому військовому трибуналі. Поки хтось боїться закривати небо на Україною – наша армія робить свою справу та знищує ворога!

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Автор: Катерина Турубара Фото: Макс Лєвін
Теги: війна російські загарбники
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