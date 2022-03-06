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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Російські окупанти пошкодили та зруйнували в Україні 34 лікарні та вбили шістьох медиків

Сьогодні, 14:26 Переглядів: 144

 

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

Ворог вивів із ладу 34 лікарні на території України: у деяких зруйновано будівлі, у деяких перебито інженерні мережі, немає водопостачання, електропостачання, деякі взагалі вже не зможуть працювати, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

- Це чергове порушення Женевської конвенції: медичні працівники та заклади охорони здоров'я не можуть бути втягнуті у війну, у воєнні конфлікти, - сказав він в ефірі телеканалу «Рада».

Як свідчать дані моніторингу Українського центру охорони здоров'я (УЦОЗ), який фіксує інформацію про випадки влучення снарядів у будівлі медзакладів, нападів на бригади «швидкої» та жертв серед медпрацівників в Україні, станом на 5 березня зафіксовано 23 випадки нападу на лікарні та медиків в Україні .

Зокрема, російські снаряди потрапили до медичних закладів у Донецькій області (Вугледар, Волноваха, Маріуполь, село Часів Яр), Луганської області (Лисичанськ), Київської області (село Бузова), Запорізької області (Мелітополь, село Васильківка), Києві, Житомирі, Чернігові, Харкові.

Найбільше медзакладів пошкоджено у Харкові - Міська лікарня №3, Обласна дитяча лікарня, Центр крові, поранені шестеро медиків.

Шістьох поранених медиків зафіксували після влучення касетного снаряда, який випустили російські військові в лікарню міста Вугледар Донецької області.

Російські війська обстріляли три пологових будинки (село Бузова, міста Маріуполь та Житомир), обійшлося без жертв серед медиків та пацієнтів.

Бригади швидкої допомоги росіяни обстрілювали сім разів, четверо медиків загинули.

Внаслідок обстрілів машин екстреної медичної допомоги та приватних машин лікарів, які їхали надавати допомогу, загинули двоє медиків та троє дістали поранення. Напади відбувалися у Сумській, Київській, Полтавській, Херсонській та Запорізькій областях.

Крім того, 3 березня у Тростянці Сумської області окремі групи російських солдатів заблокували роботу бригад швидкої допомоги, у зв'язку з чим вони не змогли обслуговувати виклики, 4 березня на дорозі Суми-Київ машина швидкої допомоги потрапила під обстріл стрілецької зброї російської армії.

- Росія навмисне провокує гуманітарну кризу в Україні. Бомбардування приватних будинків, шкіл, лікарень не має жодного військового обґрунтування. Гуманітарна катастрофа – це частина гібридної війни з боку Росії, - зазначає співзасновник УЦП Павло Ковтонюк.

 

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти лікарні МОЗ України
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