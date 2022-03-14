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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини, Путін проти українського народу

Ferrexpo збільшує фінансування гуманітарного фонду для України до $7,5 мільйонів

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 139

 

Пріоритетом Ferrexpo залишається безпека її працівників та місцевих громад, і Група працює над подоланням гуманітарної кризи, яка виникає в Україні, та забезпеченням першочергових потреб населення

Компанія Ferrexpo, яка входить у топ три світових експортерів високоякісних залізорудних окатків з виробничими потужностями в Україні, збільшила суму затвердженого фінансування гуманітарних потреб нашої країни до $7,5 мільйонів.

Після оголошення про створення Фонду 7 березня 2022 року Групі стало відомо про необхідність подальшої підтримки гуманітарних проєктів та ініціатив в Україні, тому Рада директорів Групи Ferrexpo вирішила збільшити затверджений бюджет Фонду відповідно.

Ініціативи, які входять до діяльності Фонду, включають:

  • роботу Групи щодо координації постачання та розподілу наборів продуктів харчування,
  • постачання основних медичних товарів для лікарень та медичних установ,
  • забезпечення харчуванням громадян, які знаходяться в зоні діяльності групи та інших регіонах.

Ситуація в Україні змінюється щодня, і тому Фонд покликаний допомогти Групі швидко реагувати, щоб задовольнити зростаючі потреби України, своїх працівників та їх сімей у цей непростий час. Додаткову інформацію про ініціативи, які охоплює Фонд на сьогодні, можна знайти на сайті Групи.
Пріоритетом Ferrexpo залишається безпека її працівників та місцевих громад, і Група працює над подоланням гуманітарної кризи, яка виникає в Україні, та забезпеченням першочергових потреб населення.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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