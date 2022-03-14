Кременчук - сила: За два дні зібрали кошти на двигун для броньовика військовим

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 306

Два дні тому на нашому сайті «Кременчуцький ТелеграфЪ» оголосили збір коштів на ремонт броньовика для військових. Всього лиш за два дні небайдужі кременчужани надіслали кошти й зараз є можливість доставити двигун для «бойового коня» нашим військовим.

Нагадаємо, що банк віддав броньований Мерседес для потреб військових. Машина у хорошому стані, але не вистачало самого двигуна. Б/у двигун знайшли на Західній Україні за три тисячі євро. Частина коштів залишилася від збору для автомобіля для територіальної оборони, тому залишалося зібрати 2/3 необхідної суми. Кременчужани за дуже короткий термін надіслали необхідну суму на картку власника сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівника «Видавничого дому «Приватна газета» Сергія Кулясова.

- ...Вся Украина в эти дни стала единым мощным организмом. Единение нации невероятное! Люди жертвуют свои последние деньги и продукты, чтобы помочь тем, кому особенно тяжело. В данный момент мы пишем историю человечества, и я невероятно горд тем, что принадлежу к Нации, которая пишет эту историю. Украина победит силы зла - здесь никто в этом не сомневается. Таких невероятно сильных мужчин и женщин невозможно победить. Слава Украине! - розповів український видавець Сергій Кулясов американському журналісту Jerry Bellune для видання WSJ.

Кременчужани, ви неймовірні! Дякуємо, що своєю працею та фінансовою підтримкою наближаєте нашу перемогу! Все буде Україна!

P.S. Після ремонту, найближчим часом, у сюжеті розкажемо й покажемо, як броньовик став на службу українським військовим.