Терміново для ремонту броньовика «Кременчуцький ТелеграфЪ» збирає допомогу

«Кременчуцький ТелеграфЪ» починає збір коштів на ремонт броньовика. Він зараз знаходиться на технічній станції й банк готовий його віддати, оскільки наразі авто неможливо ремонтувати.
Після придбання буса для територіальної оборони на картці Сергія Кулясова залишилося 31 748 грн - ⅓ від двигуна для броньованого «Мерседеса». Щоб була можливість забрати двигун - необхідно зібрати дві третини від необхідної суми.
Кошти можна перерахувати на картку власника сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівника «Видавничого дому «Приватна газета» Сергія Кулясова.
ПриватБанк карта 5168 7422 3018 4446
Отримувач платежу: Кулясов Сергій Володимирович
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.