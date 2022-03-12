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Терміново для ремонту броньовика «Кременчуцький ТелеграфЪ» збирає допомогу

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 788

Автомобіль потрібен на вчора

«Кременчуцький ТелеграфЪ» починає збір коштів на ремонт броньовика. Він зараз знаходиться на технічній станції й банк готовий його віддати, оскільки наразі авто неможливо ремонтувати.

- Чому не можна забрати у банка цілу вантажівку? Автомобілі зайняті евакуацією засобів з проблемних зон. Тому потрібно ремонтувати цей автомобіль. Люди готові ремонтувати його безкоштовно. У «Мерседеса» нема двигуна - потрібен б/у двигун – знайшли на Західній Україні за три тисячі євро. Може хтось з читачів знайде дешевше? - розповів власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов.

 

Після придбання буса для територіальної оборони на картці Сергія Кулясова залишилося 31 748 грн -  ⅓ від двигуна для броньованого «Мерседеса». Щоб була можливість забрати двигун - необхідно зібрати дві третини від необхідної суми. 

За два дні кременчужани зібрали на «бойового коня» для тероборони

Кошти можна перерахувати на картку власника сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівника «Видавничого дому «Приватна газета» Сергія Кулясова.

ПриватБанк карта 5168 7422 3018 4446

Отримувач платежу: Кулясов Сергій Володимирович

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога військові
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