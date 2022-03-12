Терміново для ремонту броньовика «Кременчуцький ТелеграфЪ» збирає допомогу

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 788

«Кременчуцький ТелеграфЪ» починає збір коштів на ремонт броньовика. Він зараз знаходиться на технічній станції й банк готовий його віддати, оскільки наразі авто неможливо ремонтувати.

- Чому не можна забрати у банка цілу вантажівку? Автомобілі зайняті евакуацією засобів з проблемних зон. Тому потрібно ремонтувати цей автомобіль. Люди готові ремонтувати його безкоштовно. У «Мерседеса» нема двигуна - потрібен б/у двигун – знайшли на Західній Україні за три тисячі євро. Може хтось з читачів знайде дешевше? - розповів власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов.

Після придбання буса для територіальної оборони на картці Сергія Кулясова залишилося 31 748 грн - ⅓ від двигуна для броньованого «Мерседеса». Щоб була можливість забрати двигун - необхідно зібрати дві третини від необхідної суми.

Кошти можна перерахувати на картку власника сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівника «Видавничого дому «Приватна газета» Сергія Кулясова.