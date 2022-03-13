На Донеччині уламки під час обстрілу влучили в евакуаційний потяг: загинула провідниця

Сьогодні, 08:53 Переглядів: 254

«Укрзалізниця» докладає зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які очікували на порятунок на вокзалі м. Лиман

У ніч з 12 на 13 березня поблизу ст. Брусин у Донецькій області був уражений уламками під час обстрілу пасажирський потяг, повідомляє «Укрзалізниця». Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до м. Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій.

Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього потягу загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні м. Слов'янськ, де наразі їй надається допомога.

Це - жахливий удар по тих, хто щодня рятує цивільних українців і проклав «дорогу життя» для вже понад 2 млн врятованих, - йдеться у повідомленні УЗ.

«Укрзалізниця» зараз докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які очікували на порятунок на вокзалі м. Лиман.