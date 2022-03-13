На Донеччині уламки під час обстрілу влучили в евакуаційний потяг: загинула провідниця

«Укрзалізниця» докладає зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які очікували на порятунок на вокзалі м. Лиман
У ніч з 12 на 13 березня поблизу ст. Брусин у Донецькій області був уражений уламками під час обстрілу пасажирський потяг, повідомляє «Укрзалізниця». Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до м. Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій.
Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього потягу загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні м. Слов'янськ, де наразі їй надається допомога.
«Укрзалізниця» зараз докладає всіх зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які очікували на порятунок на вокзалі м. Лиман.