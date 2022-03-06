За два дні кременчужани зібрали на «бойового коня» для тероборони

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У п'ятницю на сайті «Кременчуцького ТелеграфЪ» ми оголосили збір коштів на придбання мікроавтобуса для територіальної оборони. Кременчужани за дуже короткий час - два дні, зібрали необхідну суму. Загалом вдалося зібрати 74 800 грн і в той же день пригнати «бойового коня» на позиції наших захисників.

Кременчук не зламати! Навіть у такий важкий час кременчужанин гуртуються й діляться останнім. Станом на ранок було зібрано 91 033 грн - бус наш!

- С кем ордынцы собрались воевать? С этими неимоверными людьми, которые, отрывая от семьи последние 100-500 гривень, за 10 минут покупают вскладчину транспорт для защитников города? Я сидел только что и считал звуки от смс-ок о заходе денег на мою карту. Блин, это невероятно - мы за 15 минут собрали 25 тысяч! Я люблю вас. В понедельник будем обмывать минералкой (бо сухой закон) транспорт для наших бойцов. А после Победы поставим его на постамент как памятник.. Всё будет Украина! Я уверен, - розповів власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов.

Дякуємо всім кременчужанам за підтримку наших військових! Все буде Україна!