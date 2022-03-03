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Потрібен «бойовий кінь» для тероборони: «Кременчуцький ТелеграфЪ» збирає кошти

Сьогодні, 18:52 Переглядів: 735

 

Фінансову підтримку можна перерахувати на картку 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» оголошує збір коштів на купівлю мікроавтобуса. Транспорт необхідний для перевезення поранених для територіальної оборони.

Кошти можна перерахувати на картку власника сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівника «Видавничого дому «Приватна газета» Сергія Кулясова.

ПриватБанк 

МФО банку: 305299

Отримувач платежу: КУЛЯСОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

IBAN: UA863052990000026208882671311

Рахунок отримувача: 26208882671311

Валюта карти: UAH

РНОКПП отримувача: 2408711815

У переказі вкажіть, що на потреби територіальної оборони. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: помощь военным допомога військові територіальна оборона
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Помощь военным:

Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).

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