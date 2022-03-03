Потрібен «бойовий кінь» для тероборони: «Кременчуцький ТелеграфЪ» збирає кошти

«Кременчуцький ТелеграфЪ» оголошує збір коштів на купівлю мікроавтобуса. Транспорт необхідний для перевезення поранених для територіальної оборони.
Кошти можна перерахувати на картку власника сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівника «Видавничого дому «Приватна газета» Сергія Кулясова.
ПриватБанк
МФО банку: 305299
Отримувач платежу: КУЛЯСОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
IBAN: UA863052990000026208882671311
Рахунок отримувача: 26208882671311
Валюта карти: UAH
РНОКПП отримувача: 2408711815
У переказі вкажіть, що на потреби територіальної оборони.
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Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).