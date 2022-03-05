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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Росія ігнорує звернення міжнародних організацій щодо припинення вогню задля виїзду мирного населення

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 481

 

Заява МЗС щодо перешкоджання Росією відкриття гуманітарних коридорів в Україні

Росія ігнорує звернення міжнародних організацій щодо припинення вогню задля виїзду мирного населення. Про це повідомляє МЗС України:

- Порушуючи досягнуті домовленості, збройні сили Російської Федерації продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по Маріуполю, Волновасі та іншим українським містам. Тривалі обстріли унеможливлюють відкриття гуманітарних коридорів задля безпечної евакуації цивільного населення і доставки медикаментів та продовольства.

Твердження міністерства оборони РФ про нібито створення українською владою перешкод для виїзду мешканців оточених міст не відповідають дійсності і є дезінформацією, аби виправдати злочинні дії російської армії.

Російська сторона ігнорує звернення міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного Комітету Червоного Хреста, щодо припинення вогню задля створення безпечних умов виїзду мирного населення, а також поранених людей.

Дії Росії є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як воєнний злочин згідно з Римським статутом.

Ми закликаємо міжнародну спільноту — держави й міжнародні організації — негайно засудити грубе порушення Росією домовленостей про відкриття гуманітарних коридорів і закликати Москву віддати наказ російським військам припинити вогонь.

Україна разом із причетними гуманітарними організаціями готова виконати евакуацію мирного населення, щойно для цього з’являться безпечні умови.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти евакуація Маріуполь
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