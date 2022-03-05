Російські військові відмовляються їхати на забій в Україну, а білоруські влаштували бунт

Сьогодні, 15:49 Переглядів: 677

На десятий день війни Росії проти України противник почав усвідомлювати масштаби своїх втрат. Через масове прибуття так званого «грузу 200» все частіше російські військові відмовляються від участі в бойових діях в Україні.

Про це у своєму Facebook заявив секретаря РНБО Олексій Данілов.

- Погіршує ситуацію в Росії прибуття в регіони «грузу 200» - масштаби жертв серед російських військовослужбовців викликають шок і паніку. Посилюються тенденції відмови та ухилення від участі в бойових діях в Україні серед військових країни-терориста, - зазначив він.

А ось на півночі окупованого Криму російські військові розгорнули мобільні шпиталі та крематорії для солдатів. Про це повідомляє представництво президента України в Криму.

- Людей змушують збирати гуманітарну допомогу та їжу російським солдатам, розгорнуті пункти приму в Джанкої, Алушті, Сімферополі. Кримом їздять мобільні пункти для збору крові, кримчан агітують активно ставати донорами, — повідомляють у відомстві.

Крім того, у представництві кажуть, що в Джанкої, Сімферополі та Феодосії лікарні припиняють приймати хворих та переключаються на прийом поранених російських солдатів. Також по всій території йде мобілізація, а строковиків змушують підписувати контракти для служби у російській армії. До представництва надходять звернення, що для війни насильно мобілізують кримських татар.

В той же час у Білорусі солдати й офіцери влаштували бунт і масово відмовляються воювати проти України. Про це пише сайт Charter97.org, посилаючись на джерела. Наголошується, що білоруси вже порушили плани глави країни-агресора РФ Путіна, який розв'язав цю війну.

У матеріалі йдеться, що попри накази з Кремля, війська республіки досі не беруть участь у сухопутних військових діях проти сусідньої країни. Більшість рядового складу частин білоруської армії, яких готували до відправлення в Україну й допомоги російським військам, налаштовані проти бойових дій.

- Офіцери доповідають до Генерального штабу ЗС РБ, що у разі переходу кордону їхнє життя буде у величезній небезпеці, тому що солдати піднімуть зброю проти них самих, – пише портал.

Також там вказують на ймовірність того, що навіть у разі перетину українського кордону білоруські військові масово здаватимуться в полон ЗСУ. Автори матеріалу наголошують, що кілька днів тому низка невеликих підрозділів армії Республіки Білорусь уже перетнули кордон із Україною. Вони розміщувалися біля села Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині. Звідти білоруси повернулися назад, відмовившись брати участь у бойових діях.