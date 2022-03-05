Російські військові відмовляються їхати на забій в Україну, а білоруські влаштували бунт

На десятий день війни Росії проти України противник почав усвідомлювати масштаби своїх втрат. Через масове прибуття так званого «грузу 200» все частіше російські військові відмовляються від участі в бойових діях в Україні.
Про це у своєму Facebook заявив секретаря РНБО Олексій Данілов.
А ось на півночі окупованого Криму російські військові розгорнули мобільні шпиталі та крематорії для солдатів. Про це повідомляє представництво президента України в Криму.
Крім того, у представництві кажуть, що в Джанкої, Сімферополі та Феодосії лікарні припиняють приймати хворих та переключаються на прийом поранених російських солдатів. Також по всій території йде мобілізація, а строковиків змушують підписувати контракти для служби у російській армії. До представництва надходять звернення, що для війни насильно мобілізують кримських татар.
В той же час у Білорусі солдати й офіцери влаштували бунт і масово відмовляються воювати проти України. Про це пише сайт Charter97.org, посилаючись на джерела. Наголошується, що білоруси вже порушили плани глави країни-агресора РФ Путіна, який розв'язав цю війну.
У матеріалі йдеться, що попри накази з Кремля, війська республіки досі не беруть участь у сухопутних військових діях проти сусідньої країни. Більшість рядового складу частин білоруської армії, яких готували до відправлення в Україну й допомоги російським військам, налаштовані проти бойових дій.
Також там вказують на ймовірність того, що навіть у разі перетину українського кордону білоруські військові масово здаватимуться в полон ЗСУ. Автори матеріалу наголошують, що кілька днів тому низка невеликих підрозділів армії Республіки Білорусь уже перетнули кордон із Україною. Вони розміщувалися біля села Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині. Звідти білоруси повернулися назад, відмовившись брати участь у бойових діях.