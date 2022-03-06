Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Путін проти українського народу

Понад 5,5 тисяч переселенців вже знайшло прихисток у Кременчуці

Сьогодні, 09:19 Переглядів: 460

 

Інформація за 11 діб протистояння ворогу

Протягом 11 діб до Кременчука прибуло 5568 осіб для тимчасового розселення. Про таке повідомляє сайт Кременчуцької міськради. Це цифра, яку фіксують за офіційними зверненнями людей.

У місті створили гарячу лінію допомоги переселенцям, телефон: +38(0536)74-37-87.

За попередню добу (5 березня) прихистку попросило 1250 осіб.

Людей розселяють по гуртожитках, закладах освіти.

У Центрі тимчасового розміщення Кременчук («ЦенТР Кременчук») за адресою: вул. Маяковського, буд. 7 було розселено 15 осіб.

У гуртожитках різних установ розселили 1235 людей, у тому числі:

  • ліцей №6 «Правобережний» - 31;
  • ліцей №21 «Старт» - 96;
  • Кременчуцький медичний фаховий коледж імені В.І. Литвиненка - 56;
  • Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни - 131;
  • Спеціалізована школа-інтернат Полтавська обласна рада - 90;
  • гуртожиток Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 на Раківці - 79;
  • гуртожиток Кременчуцького педагогічного коледжу ім. Макаренка - 32;
  • гуртожиток КрАЗ - 77;
  • гуртожиток сталеливарного заводу - 80;
  • гуртожиток Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 головний - 44;
  • Кременчуцький професійний ліцей імені А.С. Макаренка - 79;
  • лікарня відновного лікування - 96;
  • ПТУ №26 - 79;
  • ТЦ «Капітал» - 10;
  • КМ КДЮСШ №1 - 52;
  • КМ КДЮСШ імені В. Кисельова - 73;
  • КМ СДЮСШ з дзюдо - 52;
  • ТЦ «Гранд» - 21;
  • КМ СДЮШОР з боксу - 30;
  • Будинок молитви - 27.
1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Кременчук біженці переселенці війна Путин против украинского народа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх