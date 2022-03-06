Понад 5,5 тисяч переселенців вже знайшло прихисток у Кременчуці

Інформація за 11 діб протистояння ворогу
Протягом 11 діб до Кременчука прибуло 5568 осіб для тимчасового розселення. Про таке повідомляє сайт Кременчуцької міськради. Це цифра, яку фіксують за офіційними зверненнями людей.
У місті створили гарячу лінію допомоги переселенцям, телефон: +38(0536)74-37-87.
За попередню добу (5 березня) прихистку попросило 1250 осіб.
Людей розселяють по гуртожитках, закладах освіти.
У Центрі тимчасового розміщення Кременчук («ЦенТР Кременчук») за адресою: вул. Маяковського, буд. 7 було розселено 15 осіб.
У гуртожитках різних установ розселили 1235 людей, у тому числі:
- ліцей №6 «Правобережний» - 31;
- ліцей №21 «Старт» - 96;
- Кременчуцький медичний фаховий коледж імені В.І. Литвиненка - 56;
- Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни - 131;
- Спеціалізована школа-інтернат Полтавська обласна рада - 90;
- гуртожиток Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 на Раківці - 79;
- гуртожиток Кременчуцького педагогічного коледжу ім. Макаренка - 32;
- гуртожиток КрАЗ - 77;
- гуртожиток сталеливарного заводу - 80;
- гуртожиток Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 головний - 44;
- Кременчуцький професійний ліцей імені А.С. Макаренка - 79;
- лікарня відновного лікування - 96;
- ПТУ №26 - 79;
- ТЦ «Капітал» - 10;
- КМ КДЮСШ №1 - 52;
- КМ КДЮСШ імені В. Кисельова - 73;
- КМ СДЮСШ з дзюдо - 52;
- ТЦ «Гранд» - 21;
- КМ СДЮШОР з боксу - 30;
- Будинок молитви - 27.
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