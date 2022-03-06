Понад 5,5 тисяч переселенців вже знайшло прихисток у Кременчуці

Сьогодні, 09:19 Переглядів: 460

Протягом 11 діб до Кременчука прибуло 5568 осіб для тимчасового розселення. Про таке повідомляє сайт Кременчуцької міськради. Це цифра, яку фіксують за офіційними зверненнями людей.

У місті створили гарячу лінію допомоги переселенцям, телефон: +38(0536)74-37-87.

За попередню добу (5 березня) прихистку попросило 1250 осіб.

Людей розселяють по гуртожитках, закладах освіти.

У Центрі тимчасового розміщення Кременчук («ЦенТР Кременчук») за адресою: вул. Маяковського, буд. 7 було розселено 15 осіб.

У гуртожитках різних установ розселили 1235 людей, у тому числі: