За добу в Україні вбили ще тисячу російських солдатів

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 374

Вже 11 тисяч померлих зі сторони ворога

Генеральний штаб ЗСУ опублікував загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 березня, вони орієнтовно склали: особового складу - понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од,

ББМ ‒ 985 од,

артилерійських систем –109 од,

РСЗВ – 50 од,

засоби ППО – 21 од,

літаків – 44 од,

гелікоптерів – 48 од,

автомобільної техніки - 447 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Російські війська в Луганській області пішли в атаку - за день 650 «трьохсотих»

Поділитись новиною



