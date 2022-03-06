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За добу в Україні вбили ще тисячу російських солдатів

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 374

 

Вже 11 тисяч померлих зі сторони ворога

Генеральний штаб ЗСУ опублікував загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 березня, вони орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од,
  • ББМ ‒ 985 од,
  • артилерійських систем –109 од,
  • РСЗВ – 50 од,
  • засоби ППО – 21 од,
  • літаків – 44 од,
  • гелікоптерів – 48 од,
  • автомобільної техніки - 447 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Російські війська в Луганській області пішли в атаку - за день 650 «трьохсотих»
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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна втрати російські окупанти
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