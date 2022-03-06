За добу в Україні вбили ще тисячу російських солдатів
Сьогодні, 09:40
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Вже 11 тисяч померлих зі сторони ворога
Генеральний штаб ЗСУ опублікував загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 березня, вони орієнтовно склали:
- особового складу - понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од,
- ББМ ‒ 985 од,
- артилерійських систем –109 од,
- РСЗВ – 50 од,
- засоби ППО – 21 од,
- літаків – 44 од,
- гелікоптерів – 48 од,
- автомобільної техніки - 447 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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