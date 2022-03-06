На Полтавщині затримали збитого путінського пілота

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На Полтавщині тероборона Гадяча затримала путінського пілота. Про це повідомив журналіст Тарас Березовець 6 березня. Гелікоптер росіянина збили, проте льотчик встиг катапультуватися.

Пілот «свєрхдєржави», фашистський акупант з рАсійської федерації, тисячі годин нальоту, сім орденів, 34 медалі, якого тримає за шкірку справжній герой Микола з фермерського господарства «Семенівське». Слава Україні! - написав у фейсбуці депутат Верховної Ради Андрій Клочко.