На Полтавщині затримали збитого путінського пілота

Гелікоптер росіянина збили, проте льотчик встиг катапультуватися
На Полтавщині тероборона Гадяча затримала путінського пілота. Про це повідомив журналіст Тарас Березовець 6 березня. Гелікоптер росіянина збили, проте льотчик встиг катапультуватися.
Пілот «свєрхдєржави», фашистський акупант з рАсійської федерації, тисячі годин нальоту, сім орденів, 34 медалі, якого тримає за шкірку справжній герой Микола з фермерського господарства «Семенівське». Слава Україні! - написав у фейсбуці депутат Верховної Ради Андрій Клочко.
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