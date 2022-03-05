Російські війська в Луганській області пішли в атаку - за день 650 «трьохсотих»

Сьогодні, 21:18 Переглядів: 1 961

Міноборони України відзвітувало про оперативну ситуацію в Луганській області, де ворог під прикриттям танків вздовж всієї лінії бойового зіткнення сьогодні кинув піхоту в атаку.

Про це повідомляється на профіль Міністерства оборони України у Facebook.

Українські захисники стійко та мужньо утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника. Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників «русского миру». Весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників, – йдеться у зведенні міністерства.

За даними Міноборони, до центральної міської лікарні окупованої Брянки лише сьогодні доставили 650 поранених окупантів, більшість із них – з Попаснянського напрямку. Найбільше поранених госпіталізували у важкому стані: осколкові поранення, відірвані кінцівки тощо.

Натомість окупантів із незначними ушкодженнями на кшталт контузії не приймають до медичного закладу, а після надання першої медичної допомоги в супроводі конвою з РФ відправляють назад на передову у якості «гарматного м’яса». Утилізація чи забиття орків продовжується.