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«Укрзалізниця» анонсувала евакуаційні поїзди на завтра до Польщі з Харкова, Дніпра та Запоріжжя

Сьогодні, 20:59 Переглядів: 868

Про це сьогодні повідомила пресслужба компанії

«Укрзалізниця» оголосила графік евакуаційних поїздів для українців, що залишають свої домівки через війну, з Харкова, Дніпра та Запоріжжя безпосередньо до Польщі на 6 березня

О 17 годині мав виїхати потяг з Харкова, об 11:00 планується потяг із Запоріжжя, о 9:00 - з Дніпра.

Усі три потяги прямують до польського Хелма. До складу київського потяга на Хелм у Львові причеплять додаткові вагони. Такий потяг планується 6 березня о 19:13. 

На станції Хелм (Польща) буде організовано можливість здійснити пересадку на поїзди до Варшави, які надає Польська залізниця. Проїзд безкоштовний, - зазначає «Укрзалізниця». 

З початку війни Росії проти України до Польщі виїхали вже майже 800 тисяч людей. За словами заступника глави МВС Польщі, вчора до країни прибули 106 тисяч людей – найбільше від початку війни.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Укрзалізниця
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