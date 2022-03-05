Третій раунд перемовин між Україною та росією проведуть у понеділок, 7 березня

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До переговорів з Путіним долучився прем'єр-міністр Ізраїлю

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці лідер фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія, який бере участь у переговорах.

- Третій раунд перемовин відбудеться у понеділок, - написав він.

А ізраїльські ЗМІ повідомляють, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет сьогодні прибув із неоголошеним візитом до Москви для переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Прем'єр-міністр Нафталі Беннет, як повідомляється, перебуває в Москві для переговорів із Володимиром Путіним, - пише видання The Jerusalem Post з посиланням на дані російської сторони.

Представник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що у Кремлі зараз відбуваються переговори президента Росії Володимира Путіна та прем'єр-міністра Ізраїлю.