«Укрзалізниця» вивозить біженців з Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу: які ще є евакуаційні поїзди
Сьогодні, 08:34
Переглядів: 0
Призначені додаткові рейси
«Укрзалізниця» вивозить біженців з Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу. Про це УЗ повідомляє в своїму телеграм-канал. Перевага жінкам з дітьми.
Дніпро
- О 09:00 перший прямий рейс на Хелм (Польща) - звідти зручні пересадки до великих польських міст, включно зі столицею, безкоштовно.
- Приміськими поїздами до П'ятихаток о 10:00 з подальшою пересадкою у львівському напрямку.
- О 12:00 посадка на додатковий евакуаційний рейс якісними купейними вагонами до Львова.
- Hyundai Rotem до Києва, а також спальні вагони до Трускавця і Рахова - по обіді за графіком, починаючи з 14:00.
Запоріжжя
«Після рекордних 16 тисяч за добу продовжуємо везти ваших дітей та жінок у безпечне місце», - сказано у повідомленні УЗ.
- Приміськими поїздами відправляємось до П'ятихаток о 8:15.
- Прямий рейс на Хелм (Польща) об 11:00.
- 12:30 - додатковим рейсом на Львів, у другій половині дня за розкладом.
Кривий Ріг
- Евакуаційні рейси елетричкою Кривий Ріг - Пятихатки - Львів, починаючи з 09:30.
- Додатково рейс Кривий Ріг - Львів - Чоп о 12:00. СЛідкуйте за оголошеннями вокзального диктора, щоб не пропустити посадку, можливі оперативні зміни графіку.
Розклад руху поїздів по країні на сьогодні - за посиланням нижче.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.