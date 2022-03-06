«Укрзалізниця» вивозить біженців з Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу: які ще є евакуаційні поїзди

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 0

«Укрзалізниця» вивозить біженців з Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу. Про це УЗ повідомляє в своїму телеграм-канал. Перевага жінкам з дітьми.

Дніпро

О 09:00 перший прямий рейс на Хелм (Польща) - звідти зручні пересадки до великих польських міст, включно зі столицею, безкоштовно.

Приміськими поїздами до П'ятихаток о 10:00 з подальшою пересадкою у львівському напрямку.

О 12:00 посадка на додатковий евакуаційний рейс якісними купейними вагонами до Львова.

Hyundai Rotem до Києва, а також спальні вагони до Трускавця і Рахова - по обіді за графіком, починаючи з 14:00.

Запоріжжя

«Після рекордних 16 тисяч за добу продовжуємо везти ваших дітей та жінок у безпечне місце», - сказано у повідомленні УЗ.

Приміськими поїздами відправляємось до П'ятихаток о 8:15.

Прямий рейс на Хелм (Польща) об 11:00.

12:30 - додатковим рейсом на Львів, у другій половині дня за розкладом.

Кривий Ріг

Евакуаційні рейси елетричкою Кривий Ріг - Пятихатки - Львів, починаючи з 09:30.

Додатково рейс Кривий Ріг - Львів - Чоп о 12:00. СЛідкуйте за оголошеннями вокзального диктора, щоб не пропустити посадку, можливі оперативні зміни графіку.

Розклад руху поїздів по країні на сьогодні - за посиланням нижче.



