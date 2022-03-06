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«Укрзалізниця» вивозить біженців з Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу: які ще є евакуаційні поїзди

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 0

Призначені додаткові рейси

«Укрзалізниця» вивозить біженців з Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу. Про це УЗ повідомляє в своїму телеграм-канал. Перевага жінкам з дітьми.

Дніпро

  • О 09:00 перший прямий рейс на Хелм (Польща) - звідти зручні пересадки до великих польських міст, включно зі столицею, безкоштовно.
  • Приміськими поїздами до П'ятихаток о 10:00 з подальшою пересадкою у львівському напрямку.
  • О 12:00  посадка на додатковий евакуаційний рейс якісними купейними вагонами до Львова.
  • Hyundai Rotem до Києва, а також спальні вагони до Трускавця і Рахова - по обіді за графіком, починаючи з 14:00.

Запоріжжя

«Після рекордних 16 тисяч за добу продовжуємо везти ваших дітей та жінок у безпечне місце», - сказано у повідомленні УЗ.
  • Приміськими поїздами відправляємось до П'ятихаток о 8:15.
  • Прямий рейс на Хелм (Польща) об 11:00.
  • 12:30 - додатковим рейсом на Львів, у другій половині дня за розкладом.

Кривий Ріг

  • Евакуаційні рейси елетричкою Кривий Ріг - Пятихатки - Львів, починаючи з 09:30.
  • Додатково рейс Кривий Ріг - Львів - Чоп о 12:00. СЛідкуйте за оголошеннями вокзального диктора, щоб не пропустити посадку, можливі оперативні зміни графіку.

Розклад руху поїздів по країні на сьогодні - за посиланням нижче.

УЗ повідомила, як курсуватимуть поїзди 6 березня


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Укрзалізниця евакуація війна Путин против украинского народа
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