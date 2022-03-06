Російські загарбники створили «живий щит» із жителів села на Сумщині, Тростянець окупований

Сьогодні, 08:19 Переглядів: 492

У одному із сел Тростянецької громади, яке сьогодні зайняли російські окупанти, майже біля кожного двору, стоїть російський танк. Російська техніка і в Тростянці

Тростянець - єдине місто Сумщини, яке окупували ворожі російські війська. Російські загарбники стоять із технікою й по селах Тростянецької громади. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Тростянець на сьогодні, фото з каналу Д.Живицького

Інформація щодо життя громади в умовах окупації суперечлива, наголошує Живицький. Так, мер Тростянця Юрій Бова стверджує, що кількість ворожої техніки, що йде через Тростянець, значно зменшується. Місто намагаються повернути до життя.

Потроху працюють комунальники та енергетики, відновлюють електромережі, газопроводи, водопостачання.

Світло відновлено майже у всьому місті та більшості сел громади, але в частині громади пошкоджені високовольтні лінії.

Але Живицький наголошує, що інформація, яка надходить від місцевих мешканців Тростянецької громади, дещо відрізняється від офіційної позиції місцевої влади. Цитуємо:

«Води немає зовсім, опалення немає по всьому місту, електроенергії також немає. Проблеми зі звязком. У приватних будинках теж немає тепла, оскільки все на насосах, а насоси від електрики. Їжі у магазинах немає, все вигребли російські окупанти. Деяких ліків в аптеках теж немає. Хліб в Тростянці випікає фермер, його безкоштовно розвозять по будинках»

У одному із сел Тростянецької громади, яке сьогодні зайняли російські окупанти, по центральній вулиці та у прилеглих, майже біля кожного двору, стоїть російський танк, пише Живицький.

За його інформацією, російська армія створила «живий щит» із жителів села, за нашою інформацією зроблений для охорони розгорнутої системи С-300 (зенітно-ракетна система С-300 середнього радіуса дії.

В залежності від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів, максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів. Призначена для безпосереднього прикриття військ, що перебувають поблизу від супротивника, в першу чергу від балістичних ракет і літаків і також різних інших цілей).

«Ми постійно працюємо над організацією «зелених коридорів» для евакуації мирного населення з усього району! З усіх небезпечних місць Сумщини!», - запевнив керівник Сумської ОВА.

А ось що зробили окупанти з мирним селом Велика Писарівка на Сумщині (фото з каналу Д. Живицького)