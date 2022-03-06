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Надзвичайні новини, Полтавщина, Путін проти українського народу

«Росіяни хочуть прорватися зі сторони Лубен» - радник міністра МВС

Сьогодні, 07:39 Переглядів: 2 050

Окупанти сьогодні спробували зробити прорив у Балаклії в сторону Дніпропетровщини, але їх зупинили

Харків вночі продовжували обстрілювати, а спроба прориву з Балаклії в Харківській області на Дніпропетровську область росіянам не вдалася. Про це пише УП з посиланням на коментар радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка

- Ніч пройшла відносно, наскільки це можна говорити, спокійно. Були обстріли в Харкові… - каже Денисенко про ніч з 5 на 6 березня. - Відносний позитив, що росіяни сьогодні спробували зробити прорив у Балаклії в сторону Дніпропетровщини, але їх зупинили. Розбита колона російської техніки. На Сумщині також відбувалися бої – також розбита відносно невелика колона російської техніки. Ми за оперативними даними розуміємо, що росіяни хочуть прорватися з однієї сторони – зі сторони Лубен, це Полтавська область, з іншої сторони – це Канівська ГЕС

Ситуація в Києві в цю ніч була відносно спокійна. Але на підступах до Києва стоїть величезна армада російської техніки. Ірпінь, Буча, Гостомель  – ситуація дуже складна.  

У зведенні штабу ЗСУ станом на 00.00 6 березня також йдеться про те, що після чисельних втрат ворог здійснює перегрупування, з метою поновлення наступу в напрямках на Лубни, Полтаву та Харків. У Лубнах повітряна тривога була вночі, у Полтаві - сьогодні зранку. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: війна Путин против украинского народа Лубни
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