«Нова пошта» відкрила «гуманітарні куточки»: як відправити допомогу

Сьогодні, 06:57 Переглядів: 93

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: в усіх працюючих відділеннях «Нової пошти» можна безкоштовно відправити допомогу військовим та постраждалим цивільним. Таке саме оголошення на сайті «Нової пошти».

Відправити можна:

продукти тривалого зберігання;

медикаменти;

засоби особистої гігієни;

інші необхідні в умовах воєнного стану речі.

Щоб відправити гуманітарний вантаж безкоштовно, клієнти мають принести його до відділень «Нової пошти», які на поточний момент працюють, та відправити його, не вказуючи конкретного адресата.

В Україні «Нова пошта» безкоштовно доставляємо вантажі від волонтерів та організацій, які допомагають армії та теробороні. Вантажі з закордонних складів компанія не має змоги перевозити безкоштовно. Адже це значні витрати на пальне, бронювання літаків та інші логістичні витрати - і ресурсів компанії недостатньо, йдеться у повідомленні.