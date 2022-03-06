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Кременчук, Допомога військовим, Путін проти українського народу

«Нова пошта» відкрила «гуманітарні куточки»: як відправити допомогу

Сьогодні, 06:57 Переглядів: 93

 

Відправити можна, не вказуючи конкретного адресата

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: в усіх працюючих відділеннях «Нової пошти» можна безкоштовно відправити допомогу військовим та постраждалим цивільним. Таке саме оголошення на сайті «Нової пошти».

Відправити можна:

  • продукти тривалого зберігання;
  • медикаменти;
  • засоби особистої гігієни;
  • інші необхідні в умовах воєнного стану речі.

Щоб відправити гуманітарний вантаж безкоштовно, клієнти мають принести його до відділень «Нової пошти», які на поточний момент працюють, та відправити його, не вказуючи конкретного адресата.

В Україні «Нова пошта» безкоштовно доставляємо вантажі від волонтерів та організацій, які допомагають армії та теробороні. Вантажі з закордонних складів компанія не має змоги перевозити безкоштовно. Адже це значні витрати на пальне, бронювання літаків та інші логістичні витрати - і ресурсів компанії недостатньо, йдеться у повідомленні.

«Щоб ми могли перевозити безкоштовно волонтерську гуманітрану допомогу з усього світу, нам необхідна фінансова допомога. Дуже просимо організації та небайдужих, хто бажають Україні миру та процвітання, поставитися з розумінням до цієї ситуації.

Для допомоги ми відкрили спеціальні рахунки, на які можна перерахувати кошти, що підуть на логістичні витрати»,- йдеться у повідомленні компанії. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: допомога війна Путин против украинского народа
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