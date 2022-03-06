«Нова пошта» відкрила «гуманітарні куточки»: як відправити допомогу

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: в усіх працюючих відділеннях «Нової пошти» можна безкоштовно відправити допомогу військовим та постраждалим цивільним. Таке саме оголошення на сайті «Нової пошти».
Відправити можна:
Щоб відправити гуманітарний вантаж безкоштовно, клієнти мають принести його до відділень «Нової пошти», які на поточний момент працюють, та відправити його, не вказуючи конкретного адресата.
В Україні «Нова пошта» безкоштовно доставляємо вантажі від волонтерів та організацій, які допомагають армії та теробороні. Вантажі з закордонних складів компанія не має змоги перевозити безкоштовно. Адже це значні витрати на пальне, бронювання літаків та інші логістичні витрати - і ресурсів компанії недостатньо, йдеться у повідомленні.
«Щоб ми могли перевозити безкоштовно волонтерську гуманітрану допомогу з усього світу, нам необхідна фінансова допомога. Дуже просимо організації та небайдужих, хто бажають Україні миру та процвітання, поставитися з розумінням до цієї ситуації.
Для допомоги ми відкрили спеціальні рахунки, на які можна перерахувати кошти, що підуть на логістичні витрати»,- йдеться у повідомленні компанії.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.