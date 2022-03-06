УЗ повідомила, як курсуватимуть поїзди 6 березня

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів
6 березня Укрзалізниця везтиме десятки тисяч українців такими безпечними маршрутами:
З Києва:
- 1:00 - «Інтерсіті+» Дарниця - Харків
- 6:23 - №142 Львів - Лиман
- 6:23 - №114 Львів - Лиман
- 7:00 - №722 Дарниця - Харків
- 7:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
- 8:00 - №705 Дарниця - Львів
- 12:06 - №45 Ужгород - Лиман
- 13:34 - №114/142 Лиман - Львів
- 14:00 ІС+ Дніпро - Київ
- 14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
- 14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
- 15:02 - №55 Київ - Рахів
- 17:00 - №743 Київ - Львів
- 17:12 - №13 Київ - Солотвино
- 17:42 - №792 Київ - Кременчук
- 17:42 - №790 Київ - Кропивницький
- 18:30 - №81 Київ - Ужгород
- 19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
- 19:48 - №95 Київ - Рахів
- 20:05 - №29 Київ - Ужгород
- 20:12 - №49 Київ - Трускавець
- 20:21 - №59 Київ - Чоп
- 20:21 - №57 Київ - Ворохта
- 21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
- 21:15 - №105 Київ - Одеса
- 21:22 - №97 Київ - Ковель
- 22:03 - №149 Полтава - Чернівці
- 22:10 - №17 Харків - Ужгород
- 22:22 - №7 Київ - Чернівці
- 22:37 - №91 Київ - Львів
- 22:47 - №46 Лиман - Ужгород
- 23:46 - №771 Київ - Хмельницький
Рейси по ст. Харків:
- 4:11 - №114, 142 Лиман - Львів
- 7:15 - ІС+ Харків - Львів
- 12:36 - №46 Лиман - Ужгород
- 13:30 - ІС+ Харків - Львів
- 14:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
- 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
- 15:09 - №15 Харків – Рахов
- 17:00 - №723 Харків - Львів
- 19:27 - №795 Харків - Дніпро
- 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
- 21:43 - №7 Харків - Одеса
- 22:40 - №45 Ужгород - Лиман
Рейси по ст. Дніпро:
- 6:23 - №796 Дніпро - Харків
- 14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
- 16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів
Рейси по ст. Запоріжжя:
- 11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
- 12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
- 14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів
- 20:37 - №068 Запоріжжя - Львів
- 21:38 - №038 Запоріжжя - Київ
- 22:26 - №068 Львів - Запоріжжя
Рейси по ст. Вінниця:
- 00:28 - №105 Київ - Одеса
- 00:58 - №078 Одеса - Ковель
- 1:05 - №041 Дніпро - Трускавець
- 2:35 - №771 Київ - Хмельницький
- 3:42 - №060 Чоп - Київ
- 3:42 - №058 Ворохта - Київ
- 3:54 - №106 Одеса - Київ
- 4:31 - №081 Ужгород - Київ
- 4:42 - №050 Трускавець – Київ
- 5:46 - №086 Запоріжжя – Львів
- 6:03 - №056 Рахів – Київ
- 6:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ
- 9:16 - №138 Лиман – Хмельницький
- 10:23 - №070 Запоріжжя - Львів
- 16:41 - №772 Хмельницький - Київ
- 17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський
- 17:43 - №086 Львів – Запоріжжя
- 18:07 - №055 Київ – Рахів
- 19:42 - №138 Хмельницький – Лиман
- 20:50 - №716 Львів – Київ
- 21:45 - №081 Київ – Ужгород
- 22:32 - №042 Трускавець – Дніпро
- 23:17 - №049 Київ – Трускавець
- 23:26 - №057 Київ – Ворохта
- 23:26 - №059 Київ – Чоп
На додачу заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога. Також призначено спецрейс Тернопіль - Чернівці під евакуацію пасажирів харківських рейсів до Тернополя.
Крім того, евакуюємо й електропоїздами:
- з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;
- з Житомира (починаючи з 13:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву;
- oрганізовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук.
Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.
Також на 6 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням о 00:40;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням о 5:27;
- № 950 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням 7:10;
- № 35/36 Львів – Пшемисль (схемою 15 вагонів), відправленням о 7:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням о 8:52;
- № 902/903 Дніпро – Хелм, відправленням о 9:00;
- № 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням ДПКр-2 о 9:30;
- № 918/919 Запоріжжя – Хелм, відправленням о 06.03.2022 о 11:00;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням о 12:12;
- № 952 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13:20;
- № 7616/7617 Львів – Хелм, відправленням о 14:00 (подвійний склад ДПКр-3);
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням о 15:40;
- № 939/940 Харків – Хелм, відправленням о 17:00;
- № 67/68 Київ – Варшава (5 вагонів RIC) з групою вагонів Київ – Хелм (8 вагонів), відправленням о 19:13;
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль, відправленням о 19:55.
Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.
Повний розклад приміських поїздів на 6 березня ми цього разу розмістимо на сайті Укрзалізниці, щоби не спамити всіх 6-ма додатковими повідомленнями.