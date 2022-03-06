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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

СБУ зірвала плани Кремля щодо нових «народних республік» на західній Україні

Сьогодні, 04:27 Переглядів: 294

 

«Народні республіки» на західній, серйозно?

СБУ зірвала плани Кремля щодо нових «народних республік» на західній Україні. Про це повідомила пресслужба СБУ.

До «Федеративної республіки Україна» мали ввійти наступні області:

  • Івано-Франківська
  • Закарпатська
  • Львівська
  • Тернопільська
  • Чернівецька

Логіка створення псевдоутворення – розхитати ситуацію в тилу українських військових. СБУ затримала організатора та ключових осіб мережі на Івано-Франківщині.

В західних і центральних областях вони мали завербувати понад пів тисячі зрадників. Озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових силовиків і представників влади. Після цього планувалося захопити адміністративні будівлі та проголосити «народні республіки» за зразком так званих «Л/ДНР», а потім об’єднати у нову підконтрольну Росії державу.

Спільники заколотника дали покази на нього, з організатором проводяться слідчі дії.

За ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу зраднику та його посібникам загрожує 10 років ув’язнення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна СБУ
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