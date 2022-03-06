«Путін, щоб ти здох»: Данилко анонсував нову пісню Сердючки

Раніше артист порадив Путіну застрелитися
Відомий український артист Андрій Данилко розповів, що планує випустити нову пісню про президента країни-агресора Путіна.
Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
- Я сиджу і думаю пісню для Сердючки, завтра допишу. Називається «Маленька мрійниця». Приспів такий: «Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох. Але причина є одна, його не хоче навіть сатана», - процитував артист.
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