«Путін, щоб ти здох»: Данилко анонсував нову пісню Сердючки

Сьогодні, 05:00 Переглядів: 186

Відомий український артист Андрій Данилко розповів, що планує випустити нову пісню про президента країни-агресора Путіна.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

- Я сиджу і думаю пісню для Сердючки, завтра допишу. Називається «Маленька мрійниця». Приспів такий: «Путін, щоб ти здох, Путін, щоб ти здох. Але причина є одна, його не хоче навіть сатана», - процитував артист.