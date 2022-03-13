У Скадовську на Херсонщині наразі немає окупаційних військ

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 351

Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв

У Скадовську немає окупаційних військ, зберігається контрольована ситуація. Працюють комунальні служби, є газ, вода і світло, присутній, інколи з перебоями, зв'язок.

З понеділка планується відновлення навчального процесу у школах міста і громади, це буде зроблено в дистанційному режимі. Також планується відновлювати роботу соціальної сфери, а сьогодні вирішуватиметься питання навіть про відновлення роботи закладів культури.

Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у віідеозверненні, записаному вчора, о 17.30.