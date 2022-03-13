У Івано-Франківську знову бомбили аеропорт – мер міста

У Івано-Франківську знову бомбили аеропорт – такою є попередня інформація від мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Ось його допис у фейсбуці:

«За попередньою інформацією сьогоднішні ранкові вибухи були від удару по аеропорту. Зараз деталі ще встановлюються.





Я нагадую, що ціль ворога - посіяти паніку і страх. Ворог може і буде завдавати ударів в тилу України.





Треба бути максимально уважними та обережними, коли чуєте повідомлення про небезпеку з офіційних джерел (від мене, від голови військової адміністрації чи з додатку «Тривога»). І виконуйте вказівки, які вам дають! Райони наближені до аеропорту я прошу за можливості переїхати».