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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У Івано-Франківську знову бомбили аеропорт – мер міста

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 974

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків просить переїхати в безпечні місця людей, що живуть поблизу аеропорту

У Івано-Франківську знову бомбили аеропорт – такою є попередня інформація від мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Ось його допис у фейсбуці:

 

«За попередньою інформацією сьогоднішні ранкові вибухи були від удару по аеропорту. Зараз деталі ще встановлюються.


Я нагадую, що ціль ворога - посіяти паніку і страх. Ворог може і буде завдавати ударів в тилу України.


Треба бути максимально уважними та обережними, коли чуєте повідомлення про небезпеку з офіційних джерел (від мене, від голови військової адміністрації чи з додатку «Тривога»). І виконуйте вказівки, які вам дають! Райони наближені до аеропорту я прошу за можливості переїхати».

 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Івано-Франківський аеродром війна Путин против украинского народа
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