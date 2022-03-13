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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

За добу знищено 2 вертольоти, 2 винищувачі та 2 безпілотники – зведення Генштабу ЗСУ на 6.00

Сьогодні, 07:36 Переглядів: 453

 

Вісімнадцята доба протистояння: Україна тримається, Росіяни тероризують мирне населення

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 6 ранку 13.03.2022 щодо російського вторгнення Далі мовою оригіналу.

Розпочалась вісімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін.

Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України.

Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними Силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів.

За наявною інформацією, на території Республіки Беларусь у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ. Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Задіюються резерви накопичені для громадян Республіки Білорусь - близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ. Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення.

У зв’язку з втратами збройні сили російської федерації формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот)

Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА.

Віримо в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Генштаб ЗСУ війна Путин против украинского народа
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