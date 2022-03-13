Депутати Херсонської міськради не визнали спроб створення «ХНР»

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 0

Таке рішення ухвалили на сесії міськради, що відбулася онлайн

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв на власній сторінці у фейсбуці повідомив, що депутатський корпус міської ради не визнає спроб створити на території Херсонщини так званої «народної республіки».

«Херсонщина – це частина суверенної та унітарної України. Неякі інші сценарії не підтримуються ані мешканцями області, ані представниками депутатського корпусу обласної ради, ані законно обраною народом місцевої влади. Депутати Херсонщини ніколи не визнають спроб створити на території Херсонської області «народну республіку» та заграбастати частину України. У нас єдина відповідь окупантам: «Руський воєнний корабль іди на …», - написав Колихаєв.

Нагадаємо, на захопленій російськими військовими території Херсонської області окупанти роблять спроби створити систему комендатур.